Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları Arası Genç Sada Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma" yarışmasının Ağrı il finali Eleşkirt ilçesinde yapıldı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü himayelerinde Eleşkirt Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesinin ev sahipliğinde düzenlenen yarışmaya, 11 imam hatip ortaokulu ve 8 imam hatip lisesi olmak üzere toplam 19 okuldan öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunduğu, Kur’an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı yarışmada, öğrenciler Kur’an-ı Kerim ziyafeti sundu. İl Müftülüğü ve İbrahim Çeçen Üniversitesinde görevli akademisyenlerden oluşan jürinin görev yaptığı yarışmada, puanlamaya göre dereceye giren öğrencilere İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İshak Hasanoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Kurt ve Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Çetin tarafından ödülleri takdim edildi. İmam hatip ortaokulları kategorisindeki yarışmada Tutak İmam Ortaokulu öğrencisi M. Taha Erkan birinci, Merkez Şehit Uzman Çavuş Tuncer Doğan İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Abdullah Çiftçi ikinci ve Patnos Şehit Polis Taha Yasin Biçer İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ömer Faruk Torun üçüncü oldu. İmam hatip liseleri kategorisindeki yarışmada da Patnos 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencisi Ahmet Yasin Ceyhan birinci, Doğubayazıt Medine Müdafii Fahrettin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Harun Kılıçaslan ikinci ve Ağrı Anadolu İmam Hatip Lisesi M. Cüneyt Arvasi üçüncülüğü elde etti.