Ağrı İl Müftülüğü tarafından işgalci İsrail’in saldırılarından zarar gören Filistinlilere destek olmak amacıyla hayır panayırı düzenlendi.

Kağızman Caddesinde açılan hayır panayırında gönüllü kadınların hazırladığı ev yemekleri satışa sunuldu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği hayır panayırın açılışını yapan İl Müftü Vekili Mustafa Solhan, Filistinli kardeşlerimize destek olmak için açılan hayır panayırının güzel bir yardımlaşma ve kaynaşma örneği olduğunu ifade ederek destek veren herkese teşekkür etti.