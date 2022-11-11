Ağrı’da "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla düzenlenen ’Fidan Dikim Seferberliği’ programı çerçevesinde toplamda 24 bin fidan toprakla buluştu.

Ağrı’da "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla düzenlenen ’Fidan Dikim Seferberliği’ programı çerçevesinde toplamda 24 bin fidan toprakla buluştu.

Her yıl 11 Kasım gününün “Milli Ağaçlandırma Günü” olarak kutlanması sebebiyle, 81 ilde eş zamanlı olarak fidan dikim programı düzenlendi. Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ve il protokolünün katılımıyla Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde düzenlenen ’Fidan Dikim Seferberliği’ programında; öğrenciler, sivil toplum kuruluşları gönüllüleri ve vatandaşların katılımıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.