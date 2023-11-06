Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenlere yönelik “eTwinning Bilgilendirme Semineri” düzenledi. Seminerde, Avrupa’nın çeşitli yerlerinde çalışan öğretmen ve öğrencilerin buluştuğu eTwinning platformunun kullanımı, proje oluşturma süreci ve örnek proje sunumları anlatıldı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2-3 Kasım tarihlerinde Halk Eğitim Merkezi salonunda gerçekleştirilen seminerde, eTwinning İl Koordinatörü Sabiha Şakar, çalışma ekip üyeleri Aysun Taşdemir, Zeynep Ünver Hasçelik, Özlem Koç ve Medine Tuncer Uzun tarafından 185 öğretmene eTwinning platformunun tanıtımı yapıldı. Seminerde, eTwinning platformunun nasıl kullanılacağı, proje oluşturma sürecinin nasıl işlediği, proje ortaklarının nasıl bulunacağı, proje başvuru formunun nasıl doldurulacağı, proje kalite etiketlerinin nasıl alınacağı gibi konular anlatıldı. Ayrıca, seminerde eTwinning platformunda daha önce gerçekleştirilmiş başarılı proje örnekleri de sunuldu.

Seminer, öğretmenlerin eTwinning platformuna kayıt olması ve proje fikirleri paylaşması ile sona erdi.

Konu hakkında bilgi veren Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, eTwinning’in öğretmen ve öğrencilerin yabancı dil becerilerinin arttığı, mesleki gelişimlerinin güçlendirildiği, iş birliği ve ortaklıklar kurularak etkileşimli ders etkinliklerinin paylaşıldığı bir platform olduğunu söyledi. Kökrek, “Hem ülkemizin hem de Avrupa’nın çeşitli yerlerinde çalışan öğretmenler ve öğrencilerin buluştuğu platform ile iş birliği ortaklıklar kurularak etkileşimli ders etkinliklerini çevrim içi ortamda paylaşılmaktadır. Öğretmen ve öğrencilerin yabancı dil becerilerinin arttığı, öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin güçlendirilmesini eTwinning ile ilimizdeki 185 öğretmene eTwinning platformunun kullanımı, proje oluşturma süreci hakkında 2 gün süren bir yüz yüze eğitim gerçekleştirilmiştir. Seminere katılan meslektaşlarıma teşekkür ederim.” dedi.