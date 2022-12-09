Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Erken Çocukluk Döneminde Kalite ve Erişimin Artırılması Projesi" toplantısı gerçekleştirildi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Erken Çocukluk Döneminde Kalite ve Erişimin Artırılması Projesi" toplantısı gerçekleştirildi.

"Erken Çocukluk Döneminde Kalite ve Erişimin Artırılması Projesi" çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek başkanlığında; Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İshak Hasanoğlu, şube müdürü Mehmet Özmüş, HEM Müdürü Kasım İhsan Polat, bağımsız anaokulu müdürleri, bünyesinde anasınıfı bulan okulların okul müdürleri ve okul öncesi öğretmenler ile Milli Eğitim toplantı salonunda toplantı yapıldı.

Kentte okul öncesi eğitimde yürütülen çalışmaların değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda konuşan Kökrek, okul öncesi eğitimin önemini vurguladı. Milli Eğitim Bakanlığının okul öncesi eğitim çalışmaları doğrultusunda kentte güzel çalışmaların yapıldığını söyledi. İl olarak genç ve dinamik bir öğretmen kadrosuna sahip olduğunu bu kadroyla da başarı hikayelerini yazmaya inandıklarını söyleyen Kökrek, okul öncesi eğitimi Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılacak kurslarla destekleyerek başarıyı daha da yükselteceklerini ifade etti. Toplantıda "Erken Çocukluk Döneminde Kalite ve Erişimin Artırılması Projesi" bağlamında halk eğitim merkezleri bünyesinde açılacak kurslarla ilgili sunum yapıldı.