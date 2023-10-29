Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ortaöğretimde devam ve okullaşma oranlarını artırmak için Ortaöğretimde Devam ve Okullaşma Oranlarının Artırılması (ODAP) Projesi’ni hayata geçirdi. Proje kapsamında ildeki pilot okullarda bilgilendirme toplantıları düzenlendi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ODAP Projesi, okulu erken terk etmiş veya devamsızlık sorunu yaşayan öğrencilerin eğitime geri kazandırılmasını ve öğrencilerin akademik başarılarının artırılmasını amaçlıyor. Proje, Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteğiyle yürütülüyor.

Proje kapsamında ildeki dört pilot okulda bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi. Toplantılara Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Çetin, ODAP Ağrı İl koordinatörü İlyas Kızıl, Milli Eğitim Bakanlığından gelen temsilciler, eğitim çalışanları Rabia Kotan, Pınar Gökçe ile okul müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Toplantılarda ODAP Entegre Modeli’nin tanıtımı yapıldı. Model, öğrencilerin eğitime erişimini sağlamak, erken okul terki ile devamsızlıkları önlemek, öğrencilerin eğitim ve beceri düzeylerini artırmak ve öğrencileri motive etmek için çeşitli faaliyetler içeriyor. Bu faaliyetler arasında bireysel rehberlik, mesleki rehberlik, akademik destek, sosyal-kültürel etkinlikler, veli eğitimi ve işbirliği yer alıyor.

Projenin Ağrı’daki pilot okulları olan Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi, Yılmaz Hatunoğlu Anadolu Lisesi, Doğubayazıt Yunus Emre Anadolu Lisesi ve Diyadin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde proje faaliyetleri başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yaptığı açıklamada, projenin Ağrı’da eğitimin kalitesini yükseltmek için önemli bir adım olduğunu söyledi. Kökrek, “Proje ile özellikle dezavantajlı gruplardaki öğrencilerimize ulaşmayı ve onların eğitime devamlarını sağlamayı amaçlıyoruz. Proje sayesinde öğrencilerimizin akademik başarılarını artıracağız. Ayrıca öğrencilerimize mesleki rehberlik yaparak gelecek planlamalarına yardımcı olacağız. Velilerimizle de işbirliği içinde olacağız. Velilerimize ebeveynlik becerilerini geliştirecek eğitimler vereceğiz.” dedi.

Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Çetin ise, projenin ildeki pilot okullarda başarıyla yürütüldüğünü belirtti. Çetin, “Proje ekibimizle birlikte pilot okullarımızda bilgilendirme toplantıları düzenledik. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize projeyi anlattık. Proje faaliyetlerine katılmaları için onları teşvik ettik. Proje faaliyetlerine katılan öğrencilerimizin eğitime olan ilgilerinin arttığını gözlemliyoruz. Proje sayesinde öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlıyoruz.” diye konuştu.

Proje kapsamında pilot okullarda öğrencilere yönelik bireysel rehberlik, mesleki rehberlik, akademik destek, sosyal-kültürel etkinlikler gibi faaliyetler devam ediyor.