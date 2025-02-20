Ağrı genelinde 21 Şubat günü beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 21 Şubat’ta tüm okullar, kreşler, Kur’an kursları ve rehabilitasyon merkezleri tatil edildi. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları ile çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel de idari izinli sayılacak.

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle vatandaşların ve çalışanların dikkatli olmaları ve gerekmedikçe dışarı çıkmamaları istendi. Ağrı’da okullar 20 Şubat Perşembe günü de tatil edilmişti.