Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, ikincisi düzenlenen "Eğitimde İyi Örnekler" yarışmasına başvuran öğretmenlerin projelerini değerlendiren akademisyenlere teşekkür belgesi verdi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, ikincisi düzenlenen "Eğitimde İyi Örnekler" yarışmasına başvuran öğretmenlerin projelerini değerlendiren akademisyenlere teşekkür belgesi verdi.

Ağrı Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlere yönelik ikincisi düzenlenen "Eğitimde İyi Örnekler Yarışması" çerçevesinde il genelinde görev yapan öğretmenlerden 30 proje başvurusu yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda 19’u İbrahim Çeçen Üniversitesinde görevli seçkin akademisyen olmak üzere toplam 40 jüri üyeleri tarafından öğretmenlerden gelen projelerin değerlendirmeleri devam ediyor. Öğretmenler projelerini jüri üyelerine yüz yüze sunum yaparak sergiliyor. Ödüllü proje yarışması sonunda yapılacak olan değerlendirmelerde dereceye giren öğretmenlere Ağrı valiliğince ödüllendirilecek. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, jüri üyeleri ile bir araya gelerek destek ve katkılarından dolayı teşekkür etti. Jüri üyelerine teşekkür belgesini takdim eden Kökrek, "Valiliğimiz himayelerinde müdürlüğümüz Ar-Ge birimi koordinesinde yürütülen Milli Eğitim Bakanlığının insan kaynağının verimli kullanılması ve hakkaniyetli bir şekilde ödüllendirilmesi, eğitim ortamları ve insan kaynaklarının geliştirilmesi ve yenilikçi uygulamalara imkân sağlanması amacıyla bu sene ikincisi düzenlenen Ağrı Eğitimde İyi Örnekler Yarışmasına il geneli 30 proje başvurarak 19 kategoride idareci ve öğretmenlerimiz eğitimde iyi örnek olduğunu düşündükleri çalışmaları toplamda 40 kişilik jüri ekibinin değerlendirmesine sunmuştur. Okul ve kurumlarda sürekli gelişim vizyonuna sahip güvenilir ortamların oluşturulması, bu ortamlarda iyi örnek olarak kabul edilen çalışmaların ortaya çıkarılması, okullar arası başarı farkının minimize edilmesi, yaygınlaştırılması ve diğer okul-kurumlar tarafından model alınmasını sağlamak amacıyla düzenlenen Eğitimde İyi Örnekler Yarışması’nda değerlendirme sürecinde sona yaklaştık. İlçe Tasnif Kurulu, birinci ve ikinci İl Değerlendirme Kurulu ve Saha Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirmelerin yapıldığı yarışma sürecinin ilk üç aşaması tamamlanmıştır. Birinci ve ikinci il değerlendirmelerimiz proje tecrübesine ve akademik bilgi ve beceriye sahip idareci , öğretmenlerimiz ile İbrahim Çeçen Üniversitesinin toplam 19 akademisyen tarafından gerçekleştirilmiştir. Bilimsel süreç basamaklarına göre ve akademik bir gözle projeleri doğru ve etkin değerlendirilmesinde katkıda bulunan ve kıymetli vakitlerini ayıran Prof. Dr Murat Gökalp, Prof. Dr. Murat Şentürk, Prof. Dr. Akif Arslan, Prof. Dr. Mehmet Teyfur, Doç. Dr. Murat Çalışoğlu, Doç. Dr. Ahmet Karabulut, Doç. Dr. Serkan Tevabil Aka, öğretim görevlisi Utkan Baykal Demir, öğretim görevlisi Emre Yüceland, öğretim görevlisi Emine Orhan, öğretim görevlisi Orkun Sanır Batmaz, öğretim görevlisi Salim Arpacı, öğretim görevlisi Ceylan Mollamehmetoğlu, öğretim görevlisi Necip Fazıl Şenarslan, öğretim görevlisi Murat Akarsu, Dr. Birgül Çakır Yıldırım, araştırma görevlisi Hatice Güler, araştırma görevlisi Bilal Macun hocalarımıza teşekkür ediyorum. Değerlendirme sürecimiz devam ediyor. Son aşamayı da tamamlandıktan sonra Eğitimde İyi Örnekler Konferansı ile ödüllendirmeyi yapacağız. Emeği geçen proje sahiplerine, tüm proje değerlendirmecilerimize tekrardan teşekkür ediyorum"dedi.