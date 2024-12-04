AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ülke genelinde açılışı gerçekleştirilen 564 tesisin Ağrı’daki projelerinin tamamlanarak hizmete girdiğini açıkladı.

AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Devlet Su İşleri (DSİ) Erzurum Bölge Müdürlüğü tarafından inşası tamamlanan taşkın koruma tesislerinin Ağrı’nın çeşitli ilçelerinde faaliyete geçtiğini belirtti.

Yıldız, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle ülkemize kazandırılan 564 tesisten, Ağrı ilimiz de payını aldı. DSİ Erzurum Bölge Müdürlüğümüzce inşası tamamlanan tesisler, Taşlıçay, Eleşkirt, Tutak ve Diyadin ilçe merkezleri ile Eleşkirt Molla Süleyman köyünde hizmete girmiştir. Bu tesisler, bölgenin su yönetimi ve taşkın koruma kapasitesini artırarak halkımızın yaşam kalitesini yükseltecek" dedi.

Hizmete giren projelerin bölge halkı tarafından büyük memnuniyetle karşılandığını ifade eden Yıldız, bu önemli projelerde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Tesislerimizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.