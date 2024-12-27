Ağrı’da dondurucu soğuklar günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Kent merkezindeki Murat Nehri kısmen buz tutarken dereler dondu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Ağrı’da kar yağışının az olmasına rağmen dondurucu soğuklar etkili oluyor. Kentte vatandaşlar dondurucu soğuktan korumak için araçlarını battaniye ve brandalar ile örtüyor. Murat Nehri’nin büyük bir bölümü buz tutarken, dereler tamamen dondu. Sabah erken saatte Ağrı Hayvan Borsası’na getirilen hayvanlar, soğuk havadan dolayı buz kesti.

Hayvan pazarına gelen besici Selahaddin Kızılırmak, “Devamlı mal pazarına geliyorum. Bu sene kar yok, geçen senelerde çoktu. Yani bir metre, bir buçuk metre ama şimdi şükür bu şekilde devam ediyoruz. Kar yok, kuru soğuk çok. Sabah 5 buçukta eksi 30’lara düşüyor” dedi.