Ağrı’da vatandaşlar, doğal lezzet arayışında dağlara çıkarak yabani meyve topluyor. Hem spor yapma imkanı bulan hem de sofralarını zenginleştiren vatandaşlar, yabanilerin eşsiz tadını çıkarıyor.

İl merkezinde yaşayan vatandaşlar, sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte doğanın sunduğu lezzetlere yöneldi. Dağlarda yetişen yabani meyveleri toplamak için doğaya çıkan vatandaşlar, hem spor yapmanın keyfini çıkarıyor hem de sofralarını doğal lezzetlerle zenginleştiriyor. Yabani meyvelerin tadının çok güzel olduğunu belirten vatandaşlardan Berat Doğan, "Doğal ortamda yetişen bu meyvelerin tadı, pazarda satılan meyvelerin tadına benzemiyor. Hem sağlıklı hem de lezzetli olduğu için buraya geliyoruz." dedi.

Vedat Yıldız ise her yıl bu mevsimde yabani meyveleri topladığını ve ailesiyle birlikte tükettiğini söyledi. Yıldız, "Doğanın bize sunduğu bu güzellikleri değerlendirmek gerekiyor. Hem spor yapıyoruz hem de soframıza doğal lezzetler katıyoruz" diye konuştu.

Ağrı’da yaşayan vatandaşlar, yabani meyveleri toplamak için genellikle şehir merkezine yakın dağlık alanları tercih ediyor. Vatandaşlar, topladıkları yabani meyveleri reçel ve komposto yaparak kış aylarında da tüketiyor.