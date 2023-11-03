Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, il merkezindeki lise müdürleriyle bir araya gelerek, öğrencilerin devamsızlıklarıyla ilgili toplantı yaptı. Kökrek, devamsızlık yapan öğrencilerin aileleriyle iletişime geçilmesini ve ikna edilmesini istedi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya, şube müdürleri Mehmet Özmüş ve Süleyman Çetin ile il merkezindeki lise müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Kökrek, öğrencilerin devamsızlıklarının her gün takip edilmesi gerektiğini belirtti. Devamsızlık yapan öğrencilerin aileleriyle iletişim kurularak bilgilendirme yapılmasını isteyen Kökrek, sürekli devamsızlık yapan öğrencilerin evlerini ziyaret ederek ailelerle görüşülmesi ve öğrencilerin tekrar okula devam etmelerinin sağlanması talimatını verdi.

Kökrek, bir öğrenci bile kaybetmek istemediklerini ifade ederek, “İkna edemediğiniz aile olduğunda gelin beraber aileyi ziyaret edelim, aileleri ikna edelim, öğrencilerimizi tekrar okula kazanalım.” dedi.