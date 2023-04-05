Okul Sporları Floor Curling İller Arası Grup Müsabakaları Ağrı’da başladı.

4-5 Nisan 2023 tarihleri arasında İbrahim Çeçen Üniversitesi Spor Salonunda yapılacak olan Ağrı, Van, Erzurum, Artvin, Trabzon ve Diyarbakır’dan sporcuların katıldığı, Floor Curling Küçükler Kız-Erkek Grup müsabakalarının açılış serenomisi yapıldı. Açılış serenomisine; Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı MehmetFatih Karaoğlan, Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, Eğitim Şube Müdürü Gökmen Aslankılıç, Spor Şube Müdürü Turan Tunç,hakemler, antrenörler ve sporcular katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ardından açılış konuşması yapan Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, “Öncelikle Ağrı ilimizde ilk defa düzenlenen Floor Curling grup müsabakalarının heyecanını yaşıyoruz. Floor Curling Grup Müsabakaları Şampiyonasına ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz. Bu müsabakaların Ağrı’da düzenlemesinde vesile olan Türkiye Floor Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin’e ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız bütün imkânlarıyla spor yatırımlarının artırılması için ciddi bir gayretin ve çalışmanın içerisinde, bugün burada bu şampiyonanın düzenlenmesi en önemli göstergelerden bir tanesi. Hep birlikte bayrağımızı göklere çekeceğimiz güzel şampiyonluklarında vesilesi olacağına inanıyoruz. Curling sporu gelişmekte olan bir spor dalı, bizlerde Curling sporunun gelişimi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. İlimizde iki gün sürecek olan Okul Sporları Floor Curling İller Arası Grup Müsabakalarının heyecanlı geçeceğini inanıyoruz” dedi.

Müsabakalar İl Müdürü Din’in ve protokolün başlangıç atışı yapması ile başladı.