Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla Hamur ilçesindeki Seslidoğan köyü İlköğretim Okulu’nda öğrencilere yönelik bir etkinlik gerçekleştirdi.

Etkinlikte jandarma ekipleri, öğrencilerle birlikte şiir okudu, oyun oynadı ve yüz boyama yaptı. Ekipler, öğrencilere oyuncak, kıyafet, kırtasiye malzemesi, Türk bayrağı ve balon gibi hediyeler verdi. Ayrıca üzerinde “yaşasın Cumhuriyet” yazılı yaş pasta keserek öğrencilere ikram etti.

Öğrenciler ve köylüler, jandarma ekiplerine teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi. Etkinliğe Hamur İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tufan Gündüz de katılarak öğrencilerle sohbet etti. Etkinlik sonunda jandarma ekipleri ve öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.