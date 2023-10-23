Ağrı’nın Patnos ilçesindeki bir lisede öğrenciler, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılına özel bir koreografi hazırladı. Öğrenciler, bedenleriyle “100. Yıl” yazısı oluşturarak, Cumhuriyet coşkusunu yaşadı.

Patnos Anadolu Lisesi’nde beden eğitimi öğretmeni Emre Dönmez, tarih öğretmeni Güneş Oğur ve matematik öğretmeni Osman Enes Bekdamar’ın koordinasyonunda 131 öğrenci, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında bir koreografi çalışması yaptı. Öğrenciler, okul bahçesinde toplanarak, bedenleriyle “100. Yıl” yazısını oluşturdu.

Öğrenciler, Cumhuriyet’in ilan edilişinin 100. yılında böyle bir çalışma yapmaktan duydukları mutluluğu ve gururu dile getirdi. Tarih öğretmeni Güneş Oğur ise, “Bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılını gururla en güzel haliyle öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle büyük bir heyecanla paylaşmak istedik. Cumhuriyetimizin 100. yılında öğrencilerimiz ve meslektaşlarımızla birlikte 100. yılımıza yakışır bir çalışma gerçekleştirdik” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek de öğrencileri ve öğretmenleri tebrik ederek, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılında böyle bir koreografi oluşturulmasının önemli olduğunu söyledi.