Türkiye Yüzyıl’ının başlangıcı olan Cumhuriyetin 100. Yılının farklı etkinliklerle kutlandığı Ağrı’da, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından “Cumhuriyetin 100. Yılı Fotoğraf Sergisi” açıldı.

Merkez Cumhuriyet Caddesi’nde Cumhuriyetin 100. Yılı münasebetiyle “100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla” temalı düzenlenen fotoğraf sergisinde, cumhuriyetin ilk yıllarında sunulan sağlık hizmetlerine dair çok sayıda siyah beyaz fotoğraf arşivlerdeki yerini aldı. Genç cumhuriyetin köy köy gezip tedavi yapan doktorları, fedakarca çalışan hemşireleri ve canla başla görev yapan sağlık çalışanlarının imkansızlıklar içerisindeki mücadelelerine dair çok sayıda fotoğraf karesi bulunan sergide tam 100 yıl sonra bugün, artık imkansızlıklarla değil çağın en ileri teknolojileri ile ön plana çıkan sağlık hizmetleri fotoğraf kareleri ile gösterildi.

Düzenlenen sergiye ilişkin İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada: “ Binalar, teknolojiler, imkanlar değişse de sağlık çalışanlarının aşk ve heyecanı hiç değişmemiştir. Buradan ilhamla cumhuriyetin ilk yıllarında hizmet veren sağlık çalışanlarına ve sağlık hizmetlerine ait fotoğraflar günümüze uyarlanmıştır. Söz konusu fotoğraf sergisi 81 il ve 16 şehir hastanesinde açılacaktır. Fotoğraflar, şehir meydanı, AVM, metro istasyonu, tren garı, sergi salonu veya kültür merkezi gibi şehrin sembolik noktalarında sergilenecektir. 27 Ekim Cuma günü 81 ilde eş zamanlı olarak sergi açılışı yapılacak olup fotoğraflar 27 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında 1 hafta süreyle halkın ziyaretine açık olacaktır.” denildi.

‘100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla!’

Açıklamanın devamında: “ 100 yıl önce tüm imkansızlıklara rağmen işini aşkla yapan o ruh hiç değişmedi. Fedakarlıktan kaçınmayan, vatan borcudur deyip emek veren o karakter hiç değişmedi. Memleketimizin en uç noktasına dahi şifa götüren o heyecan hiç değişmedi. Genç cumhuriyetimizden bugüne değişen; sağlık sistemimizin olanakları, halkımıza sunduğumuz hizmetin gelişmesi ve ileri teknoloji sağlık tesislerimiz oldu. 100 yıldır aynı aşk ve heyecanla memleketin dört bir yanına şifa oluyoruz, umut oluyoruz! Cumhuriyetimize hayat veriyoruz! Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun.” İfadeleri kullanıldı.