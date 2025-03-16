Ağrı Valiliği himayesinde Proje Koordinasyon Merkezi tarafından organize edilen Ramazan Şenlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. İlahi dinletisi, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve çocuklar için masal gecesi programları, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Şenlikler çerçevesinde, Kültür ve Kongre Merkezi salonunda gerçekleştirilen etkinliklerde, ilahi sanatçıları sahne alarak Ramazan ayının manevi atmosferini yansıtan eserler seslendirdi. Programda ayrıca hafızlar tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Çocuklara yönelik olarak düzenlenen masal gecesinde ise minik katılımcılar, anlatılan hikayelerle Ramazan’ın birlik ve beraberlik ruhunu hissetti. Aileleriyle birlikte etkinliğe katılan çocuklar, eğlenceli vakit geçirdi.

"Çocuklarımız için etkinlikler sürecek"

Ağrı Valisi Mustafa Koç, etkinliklere ilişkin yaptığı açıklamada, Ramazan ayı boyunca çocuklara yönelik çeşitli programların devam edeceğini belirterek, "Ramazan, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel yaşandığı aylardan biri. Bizler de bu manevi iklimi çocuklarımız için daha anlamlı hale getirmek istiyoruz. Onların hem eğlenebileceği hem de kültürel değerlerimizi öğrenebileceği etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

Ramazan Şenlikleri kapsamında önümüzdeki günlerde de çeşitli etkinliklerin süreceği bildirildi.