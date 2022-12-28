Ağrı valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi tarafından çocukların trafik bilgilerinin artırılması ve kuralları doğru biçimde öğrenmeleri amacıyla yapımı tamamlanan Çocuk Trafik Eğitim Parkı hizmet için gün sayıyor.

Ağrı valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi tarafından çocukların trafik bilgilerinin artırılması ve kuralları doğru biçimde öğrenmeleri amacıyla yapımı tamamlanan Çocuk Trafik Eğitim Parkı hizmet için gün sayıyor.

Her türlü trafik kurallarının öğretileceği Çocuk Trafik Eğitim Parkı yaklaşık bin 650 metrekarelik sürüş parkuruna sahip.

10 bin metrekarelik alanı kapsayan Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda kapalı eğitim alanı, Uzay mekiği konseptli gözlem kulesi, akülü ve pedallı arabalar, Büyük Ağrı Dağı ve Küçük Ağrı Dağı Tırmanma Parkuru, bisiklet yolu, amfi, temsili tren ve tren yolu, durak, benzin istasyonu, ışıklı-ışıksız kavşaklar, yaya geçitleri, üst geçit, trafik levhaları gibi trafikte yer alan tüm unsurlar bulunuyor. Trafik kurallarının teorik ve uygulamalı olarak öğretileceği pist, aynı zamanda çocukların keyifli zaman geçirmelerini de sağlayacak.

Çocuklara erken yaşta trafik bilincinin kazandırılacağı Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda aynı zamanda AFAD, Jandarma, Emniyet ve itfaiyeye ait çok amaçlı konteyner derslikler ile açık tatbikat alanı bulunuyor.