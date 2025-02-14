Ağrı’da meydana gelen trafik kazasında çekici ile minibüs kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Kazada ikisi ağır 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücü M. H. E. sevk ve idaresindeki çekici ile Ağrı istikametinden Patnos istikametine seyir halinde iken Tutak-Karayazı kavşağı geldiği esnada Karayazı istikametinden Ağrı-Tutak karayoluna katılmak isteyen sürücü C. B’nin sevk ve idaresindeki minibüs ile çarpıştı.

Kazada yolculardan M.G. ve minibüs sürücüsü C. B. ağır olmak üzere E.G. , M. R. T. , N. Ç. , İ. Ç. , M. B. ve M. H. E. yaralandı.

Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlatırken yaralılar Ağrı’ya sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.