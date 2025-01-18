2025 Yılı Eğitim ve Tatbikat Faaliyetleri kapsamında Ağrı AFAD Arama Kurtarma Teknisyenleri tarafından 12.Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personeline Çadır Kurma Eğitimi verdi.

Eğitimde, afet bilinci, afet malzemelerinin tanıtımı ve çadır kurma konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Kızılay personeli tarafından sunulan bu eğitim kapsamında, olası afet durumlarında etkili bir şekilde müdahale edilebilecek ve hızlı bir şekilde çadır kurma becerisi kazandırılacak.

Katılımcılara, afet durumlarında korunma yöntemleri, kullanılacak malzemelerin tanıtımı ve pratik çadır kurma teknikleri konusunda detaylı bilgiler verildi. Uygulamalı bölümde, eğitim alan personel tarafından başarıyla çadır kurulumu gerçekleştirildi.