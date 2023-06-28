Ağrı’da halkın yoğun olarak kullandığı cadde ve otobüs durakları ekipler tarafından yıkandı.

Ağrı Belediye Başkanı Metin Karadoğan’ın talimatlarıyla halkın yoğun olarak kullandığı caddeler ile otobüs duraklarında temizlik ve yıkama yapıldı. Belediye ekipleri düzenli olarak yol ve kaldırımların yanı sıra otobüs duraklarını da köpüklü suyla yıkayarak temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Ayrıca Başkan Karadoğan, bayramda belediye otobüslerinin vatandaşların mezarlık, akraba ve dost ziyaretlerinde zorluk çekmemesi adına Kurban Bayramı’nda 3 gün boyunca ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.