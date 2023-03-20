Ağrı’da geçen yıl hayata geçirilen "Bir Sınıf Bir Koli" projesi bu Ramazan ayında da devam edecek. Proje çerçevesinde öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından hazırlanan gıda kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Ağrı Valiliği koordinesinde, İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay Ağrı Şubesi iş birliğiyle hayata geçirilen “Bir Sınıf Bir Koli" projesi çerçevesinde il merkezi ve tüm ilçelerde ki okullara boş koliler bırakılıyor. Öğrenci, öğretmen ve velilerin, evlerinden getirdikleri gıda ürünleriyle doldurulan koliler, İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay Ağrı Şubesi ile gönüllüler tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

‘Yardımların dağıtılması sırasında öğrenci, öğretmen ve velilerimizde dağıtımlara katılabilir’

Proje hakkında açıklama yapan Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, “Her yıl büyük bir heyecanla yaptığımız projemiz Ramazan ayı ile birlikte tekrar başlıyor. Bu yıl toplanan gıda kolilerini 3 aşamada dağıtacağız. İlimizde bulunan ihtiyaç sahiplerine dağıtım, ilimize misafir olarak gelen depremzede ailelere dağıtım ve deprem bölgesine gönderilerek dağıtılması. Boş gıda kolileri Ağrı’da tüm okullara dağıtılacak ve her sınıfın bir gıda kolisi hazırlaması sağlanacaktır. Gıda kolilerinin içeriği okullarımıza bildirilmiş olup siz değerli Ailelerimizden projeye destek vermenizi ve projenin görsellerini paylaşmanızı istiyoruz. Dayanışma, kardeşlik ve bereket ayı Ramazanda kardeşlerimize yardımlarımızı hep birlikte ulaştıracağız. Toplanan yardımların dağıtılması sırasında öğrenci, öğretmen ve velilerimizde dağıtımlara katılabilir, kapı kapı iyiliği ulaştırmak için bizlere yardım edebilir. Ramazan’ı şerifiniz mübarek olsun, bizler bu Afetin acılarını hep birlikte atlatacağız.” ifadelerini kullandı.