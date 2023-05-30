Ağrı’da Valilik öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordine ettiği “Bilim Dolu Günler Bilim Şenliği” başladı.

Ağrı Millet Bahçesi’nde IC İbrahim Çeçen Vakfı, İbrahim Çeçen Üniversitesi, Serhat Kalkınma Ajansı, Ağrı Belediyesi ve Türk Kızılay’ın destek verdiği ve 3 gün sürecek olan şenlikte; 50 bilimsel atölye, 300 bilimsel etkinlik 4 yarışma, 3 sergi yapılacak. İl Protokolü ve yüzlerce vatandaşın katılımı ile Abide Meydanı’ndan Millet Bahçesi’ne kadar gerçekleştirilen yürüyüş ile başlayan şenlikte, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasını ardından konuşan Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, kentte son dönemlerde eğitim öğretimde hayata geçirilen projelerin öğrencilere büyük katkı sağladığını belirtti. Türkiye’nin önemli bir genç nüfusa sahip olduğunu kaydeden Varol, bu genç nüfusun doğru yönlendirildiği takdirde ülke için çok büyük bir avantaja dönüşeceğini ifade etti.

"Gençlerimizin, dünyada kendi akranları ile mücadele edemeyeceği hiçbir alan yok"

Özellikle Ağrı’da son yıllarda hayata geçirilen Kodla Ağrı projesi ile gençlerin önemli projelere imza attığına dikkat çeken Varol, şöyle konuştu:

“Ülkelerin en büyük güçleri nüfuslarıdır. Özellikle de bizim gibi ülkelerin sahip olduğu en büyük kuvvet, genç ve dinamik nüfusudur. Bu nüfusun yüksek bir enerji ile sürekli olarak muhafaza edilmesi hem de doğru alanlara yönlendirilmesi gerekmektedir. Bizler özellikle zor zamanlarda zor durumlara düştüğünde ve doğru yönlendirildiğinde çok büyük bir güç ve kuvvet ortaya çıkarabildiğini asrın felaketi dediğimiz felaketlerde çok kısa bir süre de tekrar ayağa kalkabildiğini ve tüm gücünü ihtiyaç sahibi bölgelere verdiğini hep birlikte gördük. Bir de bu nüfusun doğru alanlara yönlendirilmesi gerekiyor. Ancak bunu başarabilirsek bu nüfus bizim için büyük avantaj olur. İşte bu noktada gençlerimizin ve çocuklarımızın çağımızın gereği olan alanlarda doğru bir şekilde yetiştirilmesi gerekiyor. Bilginin dolaşımının çok hızlandığı ve bilginin kullanılarak belirli fayda getirecek ürünlerin yapılmasının artık belirli toplumların tekelinde olmadığı bu iş için çaba gösteren her toplumun çok hızlı bir şekilde gelişim sağlayabileceği bir çağda yaşıyoruz. Bu çağda da bize düşen geçlerimizi özellikle çok hızlı elde edilebilen bu bilgi ile donatmak ve onlara bu fırsatı vermektir. Özelikle son yıllarda bunu hep beraber gördük. Bizim çocuklarımız ve gençlerimiz, eğer imkan verilir ve fırsat verilirse dünyada kendi akranları ile mücadele edemeyeceği hiçbir alan yok. Bunlara sanat, spor gibi aklınıza gelebilecek her türlü alan gelebilir. Son dönemlerde gençlerimize sağladığımız imkan arttıkça gençlerimizin başarısını hep beraber gördüğümüzü ifade etmek istiyorum.”

"Bilime merak uyandırmayı amaçlıyoruz"

Açılış programında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ise, son yıllarda gerçekleştirdikleri bilim şenlikleri ile gençleri bilime yönlendirmeyi ve bilimin önemini anlatmayı amaçladıklarını kaydederek, “Şenliğimizde 50 atölye, 300 bilimsel etkinlik, 3 yarışma, ve 3 sergi yer alacak. Bilimi ve teknolojik gelişmeleri kolay anlaşılır bir şekilde geniş kesimlere yaygınlaştırmak amacıyla hazırlanan sergi, atölye, laboratuvar çalışmaları, tematik oyunlar, yarışmalar, sahne şovları, gösteriler, söyleşiler gibi uygulamalar içeren etkinlikler gerçekleştireceğiz. Bu şenlik ile bilimi ve bilim insanını sevdirmek, bilime merak uyandırmayı amaçlıyoruz. Bilimsel farkındalığı artırmak istiyoruz. Bu farkındalığın artması ülkemizi teknolojide ve bilimde bir üst seviyeye çıkaracaktır. Bu farkındalığı biraz daha açacak olursak; çocuklarımızın ve gençlerimizin bilimsel bilgiye ve bilim insanına karşı olumlu bakış açıları kazandığı, bilimsel gelişmelerle sanat ve doğa arasında bağ kurdukları ve bilimsel çalışmalara ilgi duyarak bilimsel bilgileri zevkle, keyifle, yaparak ve yaşayarak kazandıkları bir süreç demektir. Öğrencilerimiz ayrıca farklı disiplinlerde bilimin izlerini etkileşimli bir şekilde uygulamalı olarak görerek kendi duyuşsal ve psikomotor becerilerini geliştirip özgüven kazanmış olacaklar. Bu şenliğe katılan öğrencilerimizden ileride Türkiye’nin geleceğinde büyük söz sahibi olacak çok değerli bilim insanlarının çıkacağına da yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen il protokolü, kurulan stantlarda Ağrılı öğrencilerin ürettiği teknolojik ürünleri inceledi. Stantlarda yer alan teknolojik ürün ve icatlar büyük beğeni topladı.

Programa; Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı Baro Başkanı Av. Serdar Günakın, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, İl Emniyet Müdürü Hasan Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, IC İbrahim Çeçen Vakfı Müdürü Meral Dinçer, bazı ilçe kaymakamları ve kurum müdürleri katıldı.