Ağrı’da düzenlenen bilim şenliği vesilesiyle genç yetenekler hazırladıkları etkinlikleri tanıtma fırsatı yakaladı.

Ağrı’da, İbrahim Çeçen Üniversitesi ev sahipliğinde “Bilim Şenliği” düzenlendi. Ağrı Valisi Mustafa Koç’un da katıldığı programda öğrencilerle beraber içerisinde çeşitli bilimsel faaliyetlerin bulunduğu “Mobil Bilim Merkezi” ziyaret edildi. Daha sonra üniversite içerisinde öğrenciler tarafından hazırlanan bilimsel ve sanatsal çalışmalar il protokolü ile beraber tek tek ziyaret edildi. Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirme yapan öğrenciler, tasarladıkları çalışmaları protokol üyeleriyle beraber denedi.