Kurban Bayramı yaklaşırken Kızılay ekipleri de çalışmalarını yoğunlaştırmaya başladı. Bayramlık kıyafet dağıtımına başlayan Ağrı Kızılay, bayram öncesi yüzleri gülümsetiyor.

“Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye” sloganıyla Kurban faaliyetlerini başlatan Kızılay, Bayramda çocukları unutmadı. İl merkez ve ilçelerden mağazaya getirilen çocuklar beğendikleri kıyafetleri deneyerek aldılar.

Sabah erken saatlerde mağazaya gelen çocuklar, Kızılay Gönüllülerinin desteği ile bayramlıklarını aldılar. Kızılay şube Başkanı Orhan Tatlı yaptığı açıklamada, "Bir çocuk için Bayramın çok derin anlamları vardır, Bayram en çok çocuklar için vardır. Çünkü en çok çocuklar sever bayramları, bayramlarda en çok çocukları sever. Hayatta bir çocuğun gülümsemesinden daha büyük bir mutluluk yoktur. Kızılay olarak her bayram özellikle yetim ve öksüz çocuklarımızın bayram sevincine ortak olmak onların neşesi ile neşelenmek için Bayramlık kıyafet dağıtım programı yapıyoruz. Bu Bayram Bağışçılarımızın desteği ile 250 çocuğumuzun baş uçlarına koyacakları bayramlıkları onlara hediye ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki Bayram çocukların gülüşünde saklıdır" dedi.

Mutlulukları gözlerinden okunan çocuklar Bayramlık kıyafetini aldıktan sonra Kızılay’a ve Gönüllülere teşekkür ettiler.