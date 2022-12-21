Ağrı’da yaz ayında hizmete başlatılan Musa Kazım Şahin Caddesinde yer alan bazı banklar kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce söküldü, banklar kullanılamaz hale geldi.

Ağrı’da yaz ayında hizmete başlatılan Musa Kazım Şahin Caddesinde yer alan bazı banklar kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce söküldü, banklar kullanılamaz hale geldi.

Bu sabah saatlerinde Ağrı Belediyesine bağlı Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri başlamış olduğu çalışmalarda bazı bankların kullanılamaz halde olduğunu görünce durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen yetkililer gördükleri karşısında şaşkına dönerken, Konuya ilişkin açıklamada bulunan Ağrı Belediyesi şu ifadeleri kullandı: “Siz sadece o “bankın” demirlerini sökmediniz, hizmet için gece gündüz emek sarfedenlerin yüreğini sökmeye çalıştınız. Yazıktır, günahtır. Allah kabul etmesin. “