Ağrı Valiliği koordinesinde, Vali Mustafa Koç başkanlığında gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısında 2025 yılı Mayıs ayına ait güvenlik verileri kamuoyuyla paylaşıldı.

Ağrı Valiliği Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper ve İl Emniyet Müdür Vekili Ahmet Turan Güneş de katıldı. Toplantıda; terör, asayiş, kaçakçılık, uyuşturucu, siber suçlar, trafik güvenliği ve göçle mücadele konularına ilişkin veriler paylaşıldı.

Terörle mücadelede 44 operasyon

Vali Mustafa Koç, Mayıs ayında terör örgütlerine yönelik toplam 44 operasyon gerçekleştirildiğini belirterek, bu operasyonlarda 1 şahıs hakkında adli işlem yapıldığını söyledi. FETÖ, DEAŞ ve DHKP-C gibi örgütlere yönelik düzenlenen 4 operasyonda ise 1 kişi gözaltına alındı.

Asayiş suçlarında düşüş

Vali Koç, kişilere karşı işlenen suçlarda önemli bir aydınlatma oranına ulaşıldığını ifade ederek, kasten yaralama, tehdit, hakaret gibi suçları kapsayan 257 olayın meydana geldiğini, bu olayların yüzde 99’unun aydınlatıldığını bildirdi. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise geçen yılın aynı dönemine göre %16 oranında azalma sağlandığını, meydana gelen 42 olayın yüzde 53’ünün aydınlatıldığını kaydetti.

Ayrıca kişilere ve mal varlığına yönelik suçlardan aranması bulunan 72 kişinin yakalanarak adli makamlara teslim edildiği belirtildi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele

Ağrı’nın sınır ili olması nedeniyle kaçakçılıkla mücadeleye özel önem verdiklerini belirten Koç, Mayıs ayında düzenlenen operasyonlarda 19 adet ruhsatsız silah ele geçirildiğini, 31 kişi hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı. Bir organize suç çetesinin çökertildiğini belirten Koç, bu alandaki mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Uygulanan operasyonla 764 kilo likit metamfetamin ele geçirildi

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında Mayıs ayında il genelinde 10 operasyon gerçekleştirildiğini ifade eden Koç, toplam 38 uyuşturucu olayına müdahale edildiğini, 15 kişinin tutuklandığını bildirdi. Operasyonlarda 44 gram esrar, 70 gram eroin, 25 kök kenevir, 19 bin adet sentetik hap ele geçirildiğini belirten Koç, piyasa değeri yaklaşık 2 milyar 768 milyon TL olan 764 kilogram likit metamfetaminin de ele geçirildiğini söyledi.

Siber suçlarla mücadelede 47 olaya müdahale edildi

Vali Koç, Nisan ayında 67 siber olaya müdahale edildiğini, yasa dışı bahis, terör örgütü propagandası ve çevrim içi çocuk istismarı gibi konularla bağlantılı 3 sosyal medya hesabının işlem altına alındığını, 25 kişi hakkında işlem başlatıldığını, 16 kişinin tutuklandığını kaydetti.

Trafik denetimlerinde 3 bin 735 araca işlem yapıldı

Trafik güvenliğine yönelik çalışmalara da değinen Koç, Mayıs ayında Ağrı genelinde 46 bin 225 aracın denetlendiğini, 3 bin 735 araca işlem yapıldığını, 151 trafik kazasında 25 kişinin yaralandığını ve 1 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. 377 okul servisinin denetlendiğini, 20’si hakkında işlem uygulandığını da ekledi.

Göçmen kaçakçılığına 15 operasyon

Göçle mücadele kapsamında 15 operasyon gerçekleştirildiğini belirten Koç, 6 kişinin tutuklandığını, 7 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, 13 araca el konulduğunu söyledi. Hudut birliklerinin çalışmaları sonucunda 3 bin 572 düzensiz göçmenin sınırdan geçişinin engellendiği, il genelinde ise 4 düzensiz göçmenin yakalandığı bilgisi paylaşıldı.

Bayramda 3.563 personel görev yapacak

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle alınan tedbirleri de açıklayan Koç, bayram süresince bin 289 polis ve 2 bin 274 jandarma olmak üzere toplam 3.563 güvenlik personelinin görev yapacağını, 221 uygulama noktasında 674 devriye ekibinin sahada olacağını belirtti.

Toplantının sonunda konuşan Vali Mustafa Koç, "Vatandaşlarımızın desteğiyle, suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz mücadeleyi kesintisiz sürdüreceğiz. Güvenli, huzurlu ve yaşanabilir bir Ağrı için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz," dedi.