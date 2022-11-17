Ağrı’nın Tutak ilçesinde aralarında husumet bulunan Çelik ve Atış aileleri arasında kanaat önderi Fevzi Sayan’ın girişimleri sonrasında barış sağlandı.

Ağrı’nın Tutak ilçesinde aralarında husumet bulunan Çelik ve Atış aileleri arasında kanaat önderi Fevzi Sayan’ın girişimleri sonrasında barış sağlandı.

Tutak’ta bir restaurantta bir araya gelen iki ailenin fertleri arasındaki husumet sona erdi. Barış yemeğine kanaat önderi Fevzi Sayan öncülük ederken programa AK Parti Tutak İlçe Başkanı Mehmet Sayan ve vatandaşlar katıldı.

Barış yemeğinde konuşan kanaat önderi Fevzi Sayan, “Bugün aralarında bir konu üzerinde anlaşmazlık olan iki kıymetli ailemizin yemeğinde bir araya geldik. Bizleri kırmayarak yemeğe katılım gösteren iki aile bireylerine teşekkür ederim. Kadim ilçemiz, Tutak birlik ve beraberlik konularında her zaman öncü ve örnek olmuştur. Benzeri olaylarda kötü durumların önüne geçen aile büyüklerine teşekkür ederim.” dedi.