Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliği ile Amatör Spor Haftasının kapanış töreninde Amatör Spor’un Enleri Ödül Töreni gerçekleştirildi. Törende 17 kategoride ödül dağıtıldı.

Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunda düzenlenen törene Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Kaman, Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, IC Vakfı Müdürü Meral Dinçer, Ağrı Sivil Toplum Platformu Başkanı Av. Mehmet Salih Aydın, AİÇÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Gökhan Bayraktar, Ak Parti Ağrı İl Başkanı Orhan Güngör, ASKF Başkanı Erkan Kösedağ, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din ve çok sayıda sporcu katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başlayan programda, Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun yaptığı çalışmaları anlatan kısa bir sinevizyon izlendi.

Sonrasında açılış konuşmasını yapan Ağrı ASKF Başkanı Erkan Kösedağ: “Amatör spor ülke sporunun harcı. Bu harcın kalitesini sağlayan ve harca dahil olan hakem, antrenör, kulüp idarecileri, yerel yönetimler, sağlıkçılar gibi birçok etken var. Bunlardan biri sporcular. Bugün bu harcı oluşturan sporcuların başarılarını ödüllendireceğimiz önemli bir programı icra ediyoruz. Bu harcın bir yerinde de amatör spor kulüpleri federasyonları var. Bizde yıl boyunca bu sporcularımız için çalışan, üreten onların başarılarını destekleyen ve onların spor yaşamlarına katkıda bulunan gönüllü yapılarız. İnşallah gerek yerel yönetimlerimiz gerekse Sayın Valimizin destekleri ile Ağrı’da amatör sporların çıtasını her geçen gün biraz daha yükseltecek, daha fazla başarılı sporcunun çıkması için tüm paydaşlarımız ile birlikte çalışacağız” dedi.

Gençlik Spor İl Müdürü Fedai Din ise yaptığı konuşmada Amatör Spor Haftasını kutlayarak, Ağrı’da sporun gelişmesi için gerekli bütün çalışmaları yaptıklarını belirtti. Ödül alan sporculardan olimpiyatlara katılma sözü isteyen Müdür Din, başarılı sporcuları tebrik etti.

Programda Yılın antrenör ödülleri Boks branşında Türkiye Şampiyonu yetiştiren Volkan Sarı ve vücut geliştirme branşında Çetin Demir’e verilirken, boks branşında 54 kiloda Türkiye Şampiyonu olan Mir Boran Yıldırım, 58 kiloda Türkiye üçüncüsü olan Yusuf Saltan, 63 kiloda Türkiye Şampiyonu olan Abdullah Ömer Gökçe ve 50 kiloda Türkiye ikincisi olan Ramazan Alptekin ödüle layık görülen isimler oldu.

Programda diğer ödüller ise şu şekilde belirlendi;

“KickBoks branşında Muhammet Ali Salman, Güreş branşında Ömer İslam Taşdemir, Muaythai branşında Furkan Keskin, Atletizmde Aslı Demir ve İsmail Elsin, Vücut Geliştirmede Halit Durak, Dağcılıkta Meryem Akkuş, spora destek veren kuruluş olarak İbrahim Çeçen Vakfı, Spor adamı olarak Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, yazılı ve görsel basın ise Ağrı Hakimiyet Gazetesinden Ramazan Demir ödüle layık görüldü.