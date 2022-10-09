Ağrı’da, 3-10 Ekim arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından gerçekleştirilen Amatör Spor Haftası etkinlikleri, Sporun Enleri Ödül programı ile tamamlandı.

Ağrı’da, 3-10 Ekim arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından gerçekleştirilen Amatör Spor Haftası etkinlikleri, Sporun Enleri Ödül programı ile tamamlandı.

Ağrı Amatör Spor Kulüpleri federasyonunda gerçekleştirilen programa, Ağrı Baro Başkanı Av. Mehmet Salih Aydın, ATSO Başkan Adayı Mehmet Erat, Hamur Belediye Başkanı Cezmi Ergül, Olimpiyat Sporcusu Hamza Dursun, STK Başkanları, spor adamları ve sporcular katıldı.

Programın açılış konuşmasında amatörlerin bir aşk hikâyesi olduğunu söyleyen Ağrı ASKF Başkanı Erkan Kösedağ, “Amatör spor haftası etkinlikleri her yıl biraz daha iyi şekilde organize ediliyor. Ancak bu haftaya gerek bürokrasi gerekse siyaset kurumu maalesef beklediğimiz ilgiliyi göstermiyor. Sorsanız hepsi sporu seviyor. Ağrı birbirinden değerli sporcuları geçmişte de son dönemde de çıkaran önemli bir yer. İlimizin bu potansiyelini ortaya çıkabilecek enerjiyi ve çabayı kendimizde görüyoruz. İnşallah ilerleyen süreçte sporun her kesiminden insanın destekleri ile Ağrı sporda hak ettiği yere gelecektir“ dedi.

Programda konuşan olimpiyat sporcusu Hamza Dursun’da gösterdiği performansın verdiği emekle alakalı olduğunu ve çalışarak başarılı olduğunu söyledi.

Programda Kayak Branşında Cumali Doğan, Doğan Uğur, Boks branşında Ömer Gökçe ve Boran Yıldırım, Atletizm branşında Zeynep Taş, Barış Aktaş, Güreş branşında Muhammed Yiğit, Kick Boks branşında Tuba Çolo, Futbol branşında Sacit Demir, Engelli Yüzmede Süleyman Erim, Antrenör dalında Adem Şahna ve Hüseyin Oflaz ödüle layık görüldü.