Ağrı’da Amatör Spor Haftası kutlama etkinlikleri, kortej yürüyüşü ile başladı.

Ağrı’da Amatör Spor Haftası kutlama etkinlikleri, kortej yürüyüşü ile başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yıl ortaklaşa planlanan, her yaştan insanın spor yapması için düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen Amatör Spor Haftası Kutlama Etkinlikleri çerçevesinde Ağrı’da kortej yürüyüşü düzenlendi. Cumhuriyet Caddesinde başlayan kortej yürüyüşü 15 Nisan Spor Salonunda sona erdi. Yürüyüşe; Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, Ağrı ASKF Başkanı Erkan Kösedağ, Ağrı Belediye Başkanı yardımcısı Kasım Bulan, İl Müdürlüğü Antrenörleri, sporcular, aileler ve Ağrı halkı katıldı. Cumhuriyet caddesinde önünde bir araya gelen katılımcılar buradan 150 metrelik Türk Bayrağı ve davul zurna eşliğinde 15 Nisan Spor Salonuna kadar yürüdüler.

Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak ise yapmış olduğu açıklamada; “Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yıl ortaklaşa planlanan ve her yaştan insanın spor yapması için düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını sağlamak ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen "Amatör Spor Haftası" bu yıl 3-9 Ekim 2022 tarihleri arasında tüm Türkiye’de farklı etkinliklerle kutlanacak.

Ağrı’da ’Amatör Spor Haftası Etkinlikleri’ kortej yürüyüşümüzü sizlerin katılımı ile başlattık. Amatör Spor Haftasının amacı; çocuk ve gençlerimizi spora yönlendirmek, sporu sevdirmek, gençlerimizi kötü alışkanlıklara karşı korumak, ruhen ve bedenen sağlıklı nesiller yetiştirebilmektir. Bu amaca ulaşmak için il müdürlüğü olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Amatör Spor Haftası Etkinlikleri çerçevesinde farklı branşlarda spor etkinliklerimiz olacaktır. Tüm halkımızı etkinliklerimize davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Program Güreş, Taekwondo, Karate, Cimnastik,branşlarının gösterileri ile devam etti. Amatör Spor Haftası etkinleri çeşitli branşlarda düzenlenecek müsabakalarla hafta boyunca devam edecek.

Programın son bölümünde tüm katılımcılar spor salonunun önünde davul zurna eşliğinde halay çekti.