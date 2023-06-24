Ağrı İl Müftülüğü, Ağrı’daki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı tarafından gönderilen kurbanlık hayvanların kontrolünü uzman ekiplerle gerçekleştiriyor.

"Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" organizasyonu kapsamında Ağrı’da 97 büyükbaş kurbanlık bayramda kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Ayrıca Ağrı Müftülüğü, vatandaşlar tarafından kesilen kurbanların kelle ve derilerini bayramda bağış olarak toplayarak hayır hizmetlerinde kullanacak. Kurbanlıkların kontrolüne rehberlik eden Ağrı İl Müftüsü Celal Büyük, inceleme sonrası vatandaşlara yaptığı çağrıda şunları söyledi: “Ağrı’da TDV olarak görevli ve gönüllülerden oluşan ekibimizle hem vatandaşlarımızın bizlere emanet ettiği kurbanlarının kesimine vekalet edeceğiz. Hem de vatandaşlarımızın kestiği kurbanların, kelle ve derilerini hayır hizmetlerinde kullanmak üzere toplayacağız. Vatandaşlarımız Ağrı merkez ve köylerinde görev yapan tüm görevlilerimize veya görevlendirdiğimiz gezici araçlarımıza bunları teslim edebilirler. Buradan tüm hayırseverleri bu güzel faaliyete davet ediyorum."