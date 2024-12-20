Ağrı’da, bir barakada yapılan aramada 8 ton 510 litre kaçak motorin ele geçirildi.

Ağrı’da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçlarının deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Doğubayazıt ilçesinde C.K. isimli şahsın baraka tarzı işyeri ve eklentisinde arama yapıldı. Yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 332.000 Türk Lirası olan 8 ton 510 litre kaçak motorin ele geçirildi. Şahıs gözaltına alındı.