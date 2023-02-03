Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrolünde kamyonet kasasında saklanmış 67 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrolünde kamyonet kasasında saklanmış 67 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımız tarafından gerçekleştirilen yol kontrolünde durdurulan kamyonette yapılan kontrolde, araç içinde 67 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ve bu göçmenleri sevk eden 2 şüpheli (Organizatör) yakalanmıştır. 2 organizatör çıkarıldıkları Doğubayazıt Sulh Hakimliği tarafından tutuklanmış olup (67) düzensiz göçmen sınır dışı edilmiştir. Göçmen Kaçakçılığı ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.