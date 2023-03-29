Bu yıl tüm Türkiye’de olduğu gibi Ağrı’da da 59. Kütüphaneler Haftası ‘Kütüphaneler İyileştirir’ teması ile kutlanıyor.

Tüm ilçelerde kutlanan Kütüphaneler Haftası etkinliklerinde ilçe kaymakamları tarafından kütüphanelerde yıl boyunca en çok ödünç kitap alan okuyucular ile hafta münasebeti ile yapılan resim, şiir, ayraç ve kompozisyon gibi yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendiriliyor. Öte yandan hafta boyunca Ağrı’da ki tüm kütüphanelerde dramalar gerçekleştirilirken sınav stresi, deprem yönetimi, afet bilinci gibi konularda uzmanlar tarafından söyleşiler yapılıyor, ilk ve orta dereceli okullarda kütüphane farkındalığını oluşturmak amacı ile yapılan Çocuk Kütüphanesinde ise sinema ve yüz boyama etkinliklerinin yanı sıra, çeşitli aktiviteler gerçekleştirilirken, çocuklar ödüllü satranç turnuvasında yarışıyor.

Haftanın Türkiye’de 1964 yılından bugüne kadar kutlandığını söyleyen Ağrı Kültür ve Turizm Müdürü Erkan Kösedağ, yapılan etkinliklere ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkemizde 1964 yılından beri mart ayının son pazartesi günü ile başlayan hafta Kütüphane Haftası olarak kutlanıyor. Bu yıl 59’uncusu düzenlenen Kütüphane Haftası’nın ana teması ise bakanlığımızca “Kütüphane iyileştirir” olarak belirlendi. Bu hafta ile ilimizdeki kütüphanelerin toplumda daha fazla farkındalık oluşturması ve insanların okuma alışkanlığı kazanmalarının teşvik edilmesini amaçlıyoruz“ dedi.

59.Kütüphaneler Haftası Etkinlikleri, yarışmalarda derece yapan öğrencilerin ödüllerini dağıtmak üzere Ağrı İl Halk Kütüphanesinde 2 Nisan’da yapılacak olan ödül töreni ile son bulacak.