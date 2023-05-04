Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde 5 buçuk ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Doğubayazıt ilçesinde iki ayrı noktada fiber depolar içerisinde saklanan toplamda 5.5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Şüpheli oldukları belirlenen K.A. ve M.A. isimli şahıslar i hakkında Emniyet Müdürlüğünce soruşturulma yürütüldüğü bilgisi edinildi.

Bunun yanı sıra İl merkezinde yürütülen çalışmalarda batı illerine sevk edilmek üzere bir kamyona yüklenen 3 bin paket sigara, 4 bin 200 adet gözlük, 2 bin adet bıçak, çok sayıda İran halısı ile eldiven-anahtarlık gibi gümrük kaçağı ürünler ele geçirilmiş, kaçak ürünler üzerinden haksız kazanç sağlamak isteyen şahıslara yönelik ise soruşturma başlatıldığı öğrenildi.