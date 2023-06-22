Doğubayazıt’ta 5 bin litre akaryakıt, 80 bin litrelik yer altı tankı ve 4 adet bin litrelik akaryakıt tankı ele geçirildi.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma neticesinde 21 Haziran 2023 tarihinde Ankara Ticaret Bakanlığı Akaryakıt Özel Ekibi ile birlikte düzenlenen operasyonda Doğubayazıt ilçesinde bir adreste yapılan aramada

5 bin litre akaryakıt, 80 bin litrelik yer altı tankı, 4 adet bin litrelik akaryakıt tankı 120 adet 20 litrelik plastik bidon, 2 adet akaryakıt dolum pompası ve 3 adet akaryakıt dolum tabancası ele geçirildi.

Olayda yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.