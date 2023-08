Ağrı’da Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ağrı Valiliği ve Taşlıçay Kaymakamlığının desteğiyle Taşlıçay Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Balık Gölü Festivali yoğun ilgi gördü.

Taşlıçay ilçesinde iki gün süren festival için vatandaşlar, belediyenin ücretsiz araçlarıyla etkinliğin yapıldığı Balık Gölü’ne getirildi. Göl kenarındaki festival alanında toplanan binlerce vatandaş, uçurtma şenliği, piknik, tiyatro, konser, flayboard gösterisi, tekne turları ve yamaç paraşütü ile doyasıya eğlendi.

Ağrı Vali Vekili Bülent Şimşek, yaptığı konuşmada festivalin Balık Gölü’nün tanıtımına katkı sağlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlendiğini belirterek, "2241 metre rakımı ile Türkiye’nin en yüksek gölü olan Balık Gölü, doğal güzellikleri, temiz havası ve göz kamaştırıcı güzelliği ile eşine az rastlanan bir tabiat harikasıdır. Bugün bu tabiat harikası bölgede geleneksel olarak düzenlediğimiz festivalin 4’üncüsünü düzenlemekteyiz. Böyle bir güzelliği cennet vatanımızın dört bir köşesinde yaşayan bütün insanlarımızın görmesi ve gelip buralardan istifade etmesi gerekiyor. Ağrımızı tanıtmak, örf-adet ve gelenek ve göreneklerimizi yaşatmak, yöresel ürünlerimizi tüm Türkiye’de ve dünyada tanıtma ve paylaşma noktasında geleneksel festivallerimizin önemi çok kıymetli. Biz bugün aslında burada sadece bir festival düzenlemiyoruz. El ele tutuşarak, gönül gönüle vererek, yüz yıllardır bir arada yaşamanın, yaşama kültürünün nadide temsilcisi milletimizin bu kültürü asla bırakmayacağını, kardeşliğimizin ve beraberliğimizin asla bozulmayacağının mesajını da veriyoruz" dedi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci ise tarihsel süreç içerisinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Ağrı’nın birçok doğal güzelliğe sahip olduğuna dikkat çekti. Türkiye’nin son 20 yılda büyük bir değişim yaşadığını dile getiren Kilerci, Ağrı’da son 18 yılda 43 milyar liralık yatırım yapıldığını belirterek, gerek turizm alanında gerekse diğer alanlarda yatırımların devam ettiğini söyledi.

"Artık buralar halaylarla, festivallerle şenlenecek"

Her yıl geleneksel olarak bin bir emekle düzenlenen festivalin hem ilin hem de Taşlıçay’ın tanıtımına büyük katkı sağladığını dile getiren Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, yurt içi ve yurt dışından her yıl binlerce turistin kente geldiğini kaydetti. Başkan Taşdemir, "Türkiye’nin en yüksek gölü ve tek çeşit alabalığın yaşadığı gölde bu yıl 4’üncü festivalimizi yapıyoruz. Ne yazık ki daha önce buralar terörle anılıyordu ve adeta kaderine terk ediliyordu. İnsanlarımız buraların güzelliğinden faydalanamıyordu. Ama Allah’a şükür artık bu tarz etkinlikler kurumsallaştı. Artık buralar halaylarla, festivallerle şenlenecek. Biz olsak da olmasak da bu şenlik devam edecek. Artık insanlarımız buralara istedikleri gibi gelebilecek. Bu güzel gölü, saklı cenneti ülke ve ilimizin turizmine kazandırdığımız için çok mutluyuz. Ama burada iki büyük sorunumuz var. Birincisi bu gölün suyu Doğubayazıt ilçemize içme suyu olarak gidiyor ve gölde kuraklığın da etkisi ile su azalıyor. Bir an önce Doğubayazıt ilçemize içme suyu temin edilmesi ve gölün korunması gerekiyor. İkincisi de her mevsim binlerce insanın geldiği bu gölde 18 kilometrelik yolumuz asfalt değil. Bu yüzden insanlar ulaşım sıkıntısı çekiyor. Ben uzun süredir bunu sürekli dile getiriyorum ama halen çözülmedi. Bu yolun İlçe Özel İdaresi kaynakları ile yapımı mümkün değil. O yüzden yetkililerimizden bu yolun yapılması konusunda destek bekliyoruz. Gelin hep birlikte bu doğa harikası göle hep beraber sahip çıkalım” ifadelerini kullandı.