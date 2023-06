Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, 35 bin 245 kişinin ziyaret ettiği ‘Bilim Dolu Günler Bilim Şenliği’ sonunda yazılım ve kodlama ile eğitimde iyi örnekler yarışmalarında dereceye giren öğrenci ve öğretmenleri ödüllendirdi.

Ağrı Valiliği koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Millet Bahçesinde 3 gün boyunca devam eden 300 bilimsel etkinlik, 50 bilimsel atölye, 3 yarışma ve 3 sergiyi kapsayan "Bilim Dolu Günler Bilim Şenliği" başarılı şekilde tamamlandı. 35 bin 245 ziyaretçinin gezdiği şenlik sonunda yazılım ve kodlama ile eğitimde iyi örnekler yarışmalarında dereceye giren öğrenci ve öğretmenlere yönelik düzenlenen ödül törenine İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programda, öğretmen ve öğrencileri tek tek tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yazılım ve kodlama ile eğitimde iyi örnekler yarışmalarında dereceye giren öğrenci ve öğretmenleri ödüllendirdi.

Şenlik hakkında bilgi veren Kökrek,”Valiliğimiz himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce yürütülen Ağrı Bilim Dolu Günler Bilim Şenliğinin bu sene 2’incisini gerçekleştirdiğimiz Ağrı Bilim Dolu Günler Bilim Şenliğimiz 30- 31 Mayıs -1 Haziran tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında millet bahçesinde gerçekleştirilmiştir. Geçen yıl 29 bin 594 katılımcı ağırladık, bu sene 35 bin 245 katılımcı ile 3 gün boyunca hemen hemen her alanda bilimsel faaliyetlerde bulunuldu. 7’den 70’e herkes için bilim var; ‘Bilime Her Yaşta İhtiyacımız Var!’ dedik ve okul öncesinden başlayarak her yaşa her kademeye uygun bilimsel etkinlikler planladık. Proje kapsamında 50 bilimsel atölye, 300’den fazla bilimsel etkinlik, 3 sergi, 3 yarışma hazırlandı. Bunların haricinde Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden mobil ve tahmin gözlem tırı, Emniyet Genel Müdürlüğümüzden gelen trafik mobil eğitim aracı da şenliğimiz kapsamında atölye faaliyetlerine katılmıştır. Kızılay Ağrı Şubemiz şenlik boyunca tüm katılımcılara soğuk içecek ve öğle yemeği dağıtımı gerçekleştirmiştir. Her günün sonunda konserler yapılarak Ağrı halkına şenlik havasını yaşattık. Bilim şenliğimiz vasıtasıyla bilim kültürü ve iletişiminin toplumda yaygınlaştırılması, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılması ve bilim-teknoloji-toplum arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla aktarılması amaçlanmaktadır. Katılımcılara farkındalık oluşturan, bilimsel bilgiye ve bilim insanına yönelik olumlu bakış açısı kazandıran ve bilimsel düşünme becerileri sağlayan etkileşimli uygulamalar içermektedir. Projemize Ağrı Valiliği, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, IC Vakfı, Serhat Kalkınma Ajansı ve Kızılay tarafından destek verilmiştir. Öğrencilerimizin bilimsel bilgiye erişebilecekleri, bilimi ve bilim insanını sevdiren, içinde sanat ve oyunun da olduğu eğlenceli bir şenlik gerçekleştirdik. Şenlik kapsamında gerçekleştirilen çeşitli yarışmaların sonucunda dereceye giren öğretmen ve öğrencilerin ödülleri takdim edilerek şenlik sonlandırılmıştır ”dedi.