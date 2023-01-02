Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca 26 Aralık 2022 - 02 Ocak 2023 tarihleri arasında icra edilen yol kontrol uygulamalarında, 3 bin 851 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilmiştir. Olaylarda yakalanan 13 şüpheli hakkında adli takibat başlatılmış olup 1 otomobile el konulmuştur. Kaçakçılık ile mücadeleye kararlılıkla devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen yol kontrol uygulamalarında 3 bin 851 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi, 1 otomobile el konuldu.

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