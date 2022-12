Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla kurumda görev yapan engelli personellerle bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Neriman Karakoç ve kurumdaki engelli personeller katıldı.

Personellerle bir süre sohbet edip taleplerini dinleyen Kökrek,"Her insanın engelli adayı olduğunu söyledi. En büyük engelin zihinlerde ve gönüllerde olduğunu belirten Kökrek,"Engelli vatandaşların hayatın her alanında, kimseye muhtaç olmadan, hayatlarını sürdürebilmeleri en temel insani haklarıdır. Huzurlu ve güvenli bir toplum oluşturulmasının yolu, engelli vatandaşlarımızın da toplumun ayrılmaz birer parçası haline getirilmesi ile mümkündür. Her fırsatta onları kucaklayarak eşit ve değerli vatandaşlar olduklarını göstermeliyiz. Başta ilimizde eğitim görmekte olan engelli öğrencilerimiz ve kurumumuzda çalışan engelli bireylerimiz olmak üzere her şeye rağmen bütün engelleri aşma azmine sahip tüm engelli vatandaşlarımızın Dünya Engelliler Gününü yürekten kutluyorum" dedi.

Programda pasta kesiminin ardından personellere pasta ikram edildi.