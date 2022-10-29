Cumhuriyet’in kuruluşunun 99. yıl dönemi nedeniyle Ağrı’da kutlama programı düzenlendi.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 99. yıl dönemi nedeniyle Ağrı’da kutlama programı düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Programı Vali Dr. Osman Varol ve Belediye Başkan Vekili Reşit Acarbay’ın öğrencilerin, askeri birliklerin ve halkın bayramını kutlamasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşma yapan Vali Dr. Osman Varol, “Geleceğimizin teminatı ve dirilişimizin sembolü olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yılını kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz” dedi.

Akabinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Programı öğrenciler tarafından hazırlanan işaret dili ve Halk oyunları gösterisiyle devam etti.

Program protokol üyelerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Programı dolayısıyla yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesinin ardından gerçekleştirilen kortej geçişi ile sona erdi.