Ağrı’da 2022-2023 eğitim-öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla 154 bin öğrenci karne aldı.

15 Temmuz Şehitleri İlkokulunda düzenlenen törene Vali Dr. Osman Varol, Vali Yardımcısı Bülent Şimşek, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İshak Hasanoğlu ile öğrenciler ve veliler katıldı. Vali Varol, il genelinde yaklaşık 154 bin öğrenci ile karne heyecanı yaşadıklarını söyledi. Tüm öğrencileri tebrik eden Vali Varol, öğrencilerin yaz tatillerini sağlık ve huzur içerisinde geçirmesi temennisinde bulundu. Vali Varol, öğrencilerin yaz tatilinde kitap okuması, sportif ve kültürel aktivitelerde bulunmaları önerisinde bulundu. Daha sonra Vali Varol ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, öğrencilere karnelerini dağıttı. Karne töreni sonunda öğretmenlerle bir araya gelen Vali Varol, öğretmenlere verdikleri emeklerinden dolayı teşekkür ederek, onlara iyi tatiller diledi.