Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, ”Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda 15 kilogram esrar, 200 gram kenevir tohumu, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 301 gram metamfetamin, 2 adet av tüfeği ele geçirilmiştir. 3 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda 15 kilogram esrar ele geçirildi.

Ağrı dondu, her yer buz tuttu

Ağrı dondu, her yer buz tuttu

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.