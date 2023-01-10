Türkiye genelinde düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ağrı-Erzurum-Iğdır İl Göç Müdürlükleri koordinesinde gerçekleşen charter seferiyle 138 Afganistan uyruklu göçmen, İl Göç İdaresi ekiplerinin koordinesinde ve jandarma eşliğinde Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanına getirildi. Sınır dışı işlemlerinin ardından uçağa alınan göçmenler, Ariana Afgan Havayollarının tarifesiz seferiyle ülkelerine gönderildi.

Müslüme’nin annesinden şok itiraf: "Bana da cinsel saldırıda bulundu"

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