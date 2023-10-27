Ağrı Valiliğince Cumhuriyetin 100.Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 100.Yıl Futbol Turnuvası’nın finali, Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunda gerçekleştirildi. Nefes kesen maçta, şampiyon takım penaltılarla belirlendi.

16 takımın katıldığı turnuvada her takım milli mücadelede önemli şehir isimleri ile sahaya çıktı. Eleme usulü oynanan müsabakalar sonunda iki takım finale kaldı. Final karşılaşmasını Ağrı Vali Yardımcısı Ahmet Raşit Orhan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Kültür ve Turizm Müdürü Erkan Kösedağ ve çok sayıda taraftar izledi. Normal süresi 2-2 eşitlikle sonuçlanan karşılaşmada şampiyon olan takım penaltı atışları sonunda Çanakkale Spor oldu. Turnuva sonunda birinci olan takım kupasını Ağrı Vali Yardımcısı Ahmet Raşit Orhan’dan alırken turnuvada başarı gösteren sporculara çeşitli kategorilerde plaketler takdim edildi.