Ağrı Vali Dr. Osman Varol, Cumhuriyet Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Ağrı Vali Dr. Osman Varol, Cumhuriyet Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Öğrenciler tarafından çiçekle karşılanan Vali Varol, okulun yenileme çalışmaları yapılan kütüphane ve konferans salonunda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Vali Varol, incelemelerinin ardından öğrencilerin derslerine girerek onlarla sohbet etti. Akabinde öğretmenlerle öğretmenler odasında bir araya gelen Vali Varol, öğretmenlerin talep ve isteklerini dinledi. Vali Varol; inşaatı tamamlanarak hizmete açılmak için son hazırlıkları yapılan 3 muayene odası, gebe izlem ve aile planlama odası aşı-bebek izlem odası ve acil müdahale odası bulunan Ahmed-i Hani Aile Sağlığı Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü olarak atanan Osman Erdoğan’ı makamında kabul eden Vali Varol, Osman Erdoğan’a hayırlı olsun dileklerinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi. Vali Varol başkanlığında, İl Özel İdaresi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla ilimizde yürütülen faaliyetlerin ve yatırımların ele alındığı Haftalık Çalışma Grubu Toplantısı düzenlendi.