Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, hafta sonu kentteki esnafı ziyaret edip STK temsilcileriyle bir araya geldi.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, hafta sonu kentteki esnafı ziyaret edip STK temsilcileriyle bir araya geldi.

8 bin cemaat kapasiteli, 2 bin 500 metre üzerine inşa edilen, 18 kubbeli Merkez Camii inşaatını ziyaret eden Vali Dr. Osman Varol, yetkililerden cami hakkında bilgi aldı. Her daim gönül bağıyla bağlı olduğu vatandaşlar ile içten bir selam, samimi bir tebessüm ve sıcak bir çay düşüncesiyle Vali Varol; esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Alışveriş yapan vatandaşlara hâl hatır soran Vali Varol, onların talep ve isteklerini dinleyerek çocuklarla yakından ilgilendi. Akabinde Vali Varol, esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

"Ağrımıza hayırlı olsun"

Yakın zamanda vatandaşların hizmetine açılacak olan 34 servis yataklı, 20 kişilik hekim kadrosu, 20 poliklinik, 2 ameliyathane ve 1 doğumhaneye sahip olan Özel Lena Hastanesini ziyaret eden Vali Varol, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı. 11 yataklı yenidoğan, 10 yataklı yetişkin yoğun bakım servisi ve MR, Tomografi ve benzer donanımlı Özel Lena Hastanesi sahipleri İhsan Karamızrak ve Uğur Karamızrak ile sohbet eden Vali Varol; hastanenin Ağrı’ya hayırlı olması temennisinde bulundu.

Vali Varol, STK temsilcileri ile bir araya geldi

Ağrı Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (ASTOP) 22. Başkanlar Kurulu Toplantısı, Vali Varol’un katılımıyla gerçekleşti. Ağrı’da yapılan ve yapılması planlan projelerle ilgili değerlendirme yapan Vali Varol, akabinde STK başkanlarının sorularını cevapladı. Ağrı Sivil Toplum Platformunda yer alan 52 sivil toplum kuruluşunun başkanlarıyla samimi bir ortamda sohbet eden Vali Varol, ASTOP’un Ağrı’da önemli bir misyona sahip olduğunu belirtti. Akabinde Vali Varol, STK başkanları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.