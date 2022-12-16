Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Tutak ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Tutak ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Hayırsever İş insanı Yıldırım Yıldırım tarafından yapılacak olan 150 milyon TL maliyetli anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise düzeylerinde eğitimlerin verileceği ve kütüphanenin yer alacağı Eğitim Kompleksi alanında keşifte bulundu. Vali Varol, Tutak Aile Destek Merkezini incelemelerde bulunmak üzere ziyaret etti. Çocuklar ve ADEM personeli tarafından çiçekle karşılanan Vali Varol, çocuklara hediyeler vererek onlarla yakından ilgilendi. Vali Varol, Tutak Aile Destek Merkezi bünyesinde 4-6 yaş arası çocuklara eğitim veren kreşi ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi. Minik öğrencilere hediye vererek onlarla sohbet eden Vali Varol, Tutak Aile Destek Merkezi bünyesinde bulunan kadınların psikososyal, mesleki ve kişisel yönden gelişimlerine katkı sağlayan kursları ziyaret ederek kursiyerlerle sohbet edip ürünleri hakkında kendilerinden bilgi aldı. Vali Varol’a ADEM kursiyerleri tarafından hazırlanan Filografi tablosu hediye edildi. Vali Varol, usta öğreticilere ve kursiyerlere iyi çalışmalar dileyerek ziyaretini sonlandırdı.