Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Patnos ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Patnos ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Dr. Osman Varol, ilçe protokolü ile birlikte 4 bin 500 üyesi bulunan Patnos Gençlik Merkezini ziyaret etti. Atletizm sporcuları tarafından karşılanan Vali Varol, gençlik merkezinin kullanım alanlarında incelemelerde bulunarak öğrencilerle sohbet etti. Vali Varol, Patnos Gençlik Merkezi bünyesinde bulunan spor kurslarını ziyaret ederek öğrencilerin çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Varol, Patnos Kaymakamı Yusuf Cankatar ve öğrencilerle langırt oynayarak keyifli vakit geçirdi. Toplamda 14 aktif kursu bulunan Patnos Gençlik Merkezindeki müzik sınıfını ziyaret ederek kursiyerlerin çalışmalarını inceleyen Vali Varol, Türkiye ve bölge şampiyonalarında dereceye giren atletizm sporcularıyla bir araya gelerek sohbet etti. Vali Varol, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun desteğiyle ilçeye kazandırılan Patnos Yarı Olimpik Yüzme Havuzunu ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Patnos’ta yapımı tamamlanarak hizmete açılmak için son hazırlıkları yapılan; havuzu, soyunma odaları, teknik ve idari kısımlarıyla Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda incelemelerde bulunan Vali Varol, görme ve işitme engelliler kütüphanesi, çocuk kütüphanesi bölümleri bulunan Patnos Kütüphanesi inşaat alanını ziyaret ederek çalışmaları yerinde denetledi. Vali Varol, 24 derslikten oluşan Patnos Yenimahalle Anadolu Lisesi inşaat alanını ziyaret ederek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.